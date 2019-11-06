Произошла коммунальная авария
Накануне, 5 ноября, в 11:00 из-за порыва было отключено горячее водоснабжение в восьми многоквартирных домах в Улан-Удэ. Под отключение попали жильцы домов с проспекта Строителей 60, 64, 66, 68, 70, 70а, 70б, 74.
В 14:50 произведены ремонтные работы. Водоснабжение восстановлено всем потребителям.
Время отключения составило 3 часа 50 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
8 домов в Улан-Удэ оставались без горячей воды
Происшествия, Фото:
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