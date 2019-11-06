Он уже отбывал наказание за подобное преступление
В Улан-Удэ в августе при входе в здание аэропорта сотрудники транспортной полиции с целью проверки документов остановили 31-летнего жителя Бурятии. Затем был проведён личный досмотр, в ходе которого у мужчины обнаружили и изъяли гашишное масло.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».
Мужчина ранее отбывал наказание за особо тяжкое преступление, связанное с производством наркотических средств и психотропных веществ.
Советский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Приговор не вступил в законную силу.
Житель Бурятии пытался пронести наркотики в аэропорт
Происшествия, Фото:
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