Житель Бурятии пытался пронести наркотики в аэропорт

Он уже отбывал наказание за подобное преступление



В Улан-Удэ в августе при входе в здание аэропорта сотрудники транспортной полиции с целью проверки документов остановили 31-летнего жителя Бурятии. Затем был проведён личный досмотр, в ходе которого у мужчины обнаружили и изъяли гашишное масло.



Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере».



Мужчина ранее отбывал наказание за особо тяжкое преступление, связанное с производством наркотических средств и психотропных веществ.



Советский районный суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 4 года с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Приговор не вступил в законную силу.

