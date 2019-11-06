В Бурятии искажали информацию о преступлениях

Прокуратура выявила более пяти тысяч нарушений при учёте по уголовным делам



За 9 месяцев 2019 года органы прокуратуры Бурятии устранили 5 114 нарушений, допущенных органами правоохраны при составлении документов первичного учёта по уголовным делам.



- Допускаются ошибки при отражении сведений о совершении преступлений в общественных местах, лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, несовершеннолетними. По представлениям прокуроров нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 134 должностных лица, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Цифры были озвучены на заседании коллегии прокуратуры республики, которое состоялось 31 октября. Были рассмотрены вопросы организации ведения статистических баз данных, отражающих состояние преступности, раскрываемости преступлений, результаты следственной работы.



Обсуждены проблемы, возникающие при составлении учётных документов в сфере уголовно-правовой статистики, обеспечении достоверности сведений государственных отчётов.



- В текущем году проведены мероприятия, направленные на передачу данных о результатах расследования уголовных дел судебным органам в электронном виде. В дальнейшем это позволит отслеживать информацию о движении уголовного дела от поступления сообщения о преступлении до исполнения судебного решения, - заключили в прокуратуре.

