Авария произошла вчера вечером
Накануне Тарбагатайском районе Бурятии около 19:45 произошло ДТП. 58-летний за рулём автомобиля «Тойота Камри» ехал по автодороге «Улан-Удэ-Николаевский- Окино Ключи». На 100 км., по предварительным данным, он не справился с управлением совершил опрокидывание транспортного средства.
В результате ДТП сам водитель получил травмы различной степени тяжести.
Всего за минувшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 22 аварии с механическими повреждениями транспортных средств, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», в понедельник в Баргузинском районе в ДТП погиб водитель такси «Максим».
В Бурятии в ДТП пострадал водитель «Тойоты»
Происшествия, Фото:
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