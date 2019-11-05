Следователи выясняют причину смерти человека
3 ноября неподалёку от села Иволгинск были обнаружены человеческие кости. О страшной находке в полицию сообщил местный житель.
На данный момент останки находятся на экспертизе. Криминалисты устанавливают причины смерти.
- В настоящее время проводится доследственная проверка. Конкретики пока ещё нет. Устанавливаются причины смерти, давность наступления смерти и так далее, есть ли какие телесные повреждения на этих останках, - сообщил «Байкал-Daily» руководитель Гусиноозерского МСО СУ СК РФ по Бурятии Константин Баженов.
Личность погибшего пока доподлинно не установлена.
Житель Бурятии нашёл человеческие кости
Происшествия, Фото:
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