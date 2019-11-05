Житель Бурятии нашёл человеческие кости

Следователи выясняют причину смерти человека



3 ноября неподалёку от села Иволгинск были обнаружены человеческие кости. О страшной находке в полицию сообщил местный житель.



На данный момент останки находятся на экспертизе. Криминалисты устанавливают причины смерти.



- В настоящее время проводится доследственная проверка. Конкретики пока ещё нет. Устанавливаются причины смерти, давность наступления смерти и так далее, есть ли какие телесные повреждения на этих останках, - сообщил «Байкал-Daily» руководитель Гусиноозерского МСО СУ СК РФ по Бурятии Константин Баженов.



Личность погибшего пока доподлинно не установлена.

