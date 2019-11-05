В составе лекарства из Казахстана было сильнодействующее вещество
Иркутске в одном из почтовых отделений таможенники нашли мелкий пакет, пересылаемый из Казахстана в Россию на имя одной иркутянки.
В пакете находилась картонная коробка с полимерной банкой внутри. Содержимым банки с надписью «Билайт B-lite» оказались 90 капсул бордового цвета.
Проведённая таможенная экспертиза установила, что капсулы являются лекарственным препаратом, содержащим в своём составе сильнодействующее вещество – сибутрамин, общей массой 40,5 гр.
В настоящее время материалы проверки направлены в Байкало-Ангарскую транспортную прокуратуру для принятия правового решения.
Всего с начала 2019 года было выявлено четыре посылки с запрещёнными препаратами из Таиланда и республики Беларусь, прибывших в адрес жителей Иркутска и Ангарска. Все они содержали в своём составе сильнодействующие вещества. При этом в трёх из них находились средства для похудения. Ещё в одном пакете, выявленном оперативниками, находился препарат для набора мышечной массы, сообщили в пресс-службе Иркутской таможни.
Иркутянка заказала таблетки для похудения с запрещённым веществом
Происшествия, Фото:
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