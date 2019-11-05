 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Ноября

04 Ноября

Популярное

В Иркутской области ОПГ спилила лес более чем на 8 миллионов

В Иркутской области ОПГ спилила лес более чем на 8 миллионов
Происшествия, 
Задержание лесорубов проводилось в лесу и одновременно по восьми адресам

В Иркутской области сотрудники полиции и ФСБ задержали организаторов и активных участников группы, занимавшейся незаконными рубками лесных насаждений на территории Чунского района.

Следователи возбудили три уголовных дела. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 6,5 миллиона рублей.

Задержание фигурантов проводилось одновременно по восьми адресам, а также в лесу. Полицейские и оперативники ФСБ доставили в отдел внутренних дел 12 человек. Среди них был и 63-летний руководитель лесоперерабатывающего предприятия, который, предположительно, является лидером организованной группы.

В дальнейшем были выявлены ещё три участка с незаконными вырубками объёмом свыше 340 кубометров на сумму около 2 миллионов рублей. По данным фактам также возбуждены уголовные дела, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.

Изъято 29 транспортных средств, включая тяжёлую лесозаготовительную технику и дорогостоящие легковые автомобили, а также семь бензопил, свыше миллиона рублей, компьютерная техника и документация, имеющая доказательственное значение по уголовным делам.

- По ходатайству следователя судом предполагаемому организатору и двум активным участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
ОПГ черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области за убийство начальника осудили уроженца Киргизии
В Иркутской области за убийство начальника осудили уроженца Киргизии
Происшествия, 05.11.2019
Мужчина несколько раз ударил жертву металлической трубой по голове
В Бурятии утонула лодка с тремя рыбаками
В Бурятии утонула лодка с тремя рыбаками
Происшествия, 05.11.2019
Тело одного из трёх рыбаков уже нашли
Забайкалец украл телефон в гостинице в Бурятии
Забайкалец украл телефон в гостинице в Бурятии
Происшествия, 05.11.2019
Вор сохранил смс о продаже украденного телефона
Забайкалец ограбил церковную лавку
Забайкалец ограбил церковную лавку
Происшествия, 05.11.2019
Сейчас преступник находится в изоляторе
В Иркутской области в ДТП пострадали 9 человек
В Иркутской области в ДТП пострадали 9 человек
Происшествия, 05.11.2019
Крупное ДТП произошло 3 ноября в Усольском районе на федеральной трассе
В Забайкалье застрелят вышедшего к людям медведя
В Забайкалье застрелят вышедшего к людям медведя
Происшествия, 05.11.2019
Школьников просят не выходить на улицу без взрослых
Забайкалец застигнул пьяного автоугонщика у себя во дворе
Забайкалец застигнул пьяного автоугонщика у себя во дворе
Происшествия, 05.11.2019
Владелец машины увидел, как пьяный человек врезался на его машине в ворота
В Бурятии на месте пожара нашли останки человека
В Бурятии на месте пожара нашли останки человека
Происшествия, 05.11.2019
Дом с пристроенной верандой сгорел полностью
Иркутянин обокрал француза
Иркутянин обокрал француза
Происшествия, 05.11.2019
Иностранец прибыл в Россию для проведения благотворительного мероприятия
Жителя Бурятии убили из-за тюремного жаргона
Жителя Бурятии убили из-за тюремного жаргона
Происшествия, 05.11.2019
Бывший зэк изрезал собутыльника  
В Улан-Удэ на улице нашли труп
В Улан-Удэ на улице нашли труп
Происшествия, 05.11.2019
Находка ужаснула местных жителей
В Чите врачи пытались обжаловать приговор за смерть пациента
В Чите врачи пытались обжаловать приговор за смерть пациента
Происшествия, 05.11.2019
Больную плохо обследовали, выставили неверный диагноз и выписали
В Улан-Удэ произошло 86 ДТП с участием детей
В Улан-Удэ произошло 86 ДТП с участием детей
Происшествия, 05.11.2019
Автоинспекторы провели профилактическую акцию
Забайкалка, желая отремонтировать холодильник, лишилась денег
Забайкалка, желая отремонтировать холодильник, лишилась денег
Происшествия, 05.11.2019
Доверчивая женщина отдала предоплату мастеру, которого нашла по объявлению

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^