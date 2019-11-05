В Иркутской области ОПГ спилила лес более чем на 8 миллионов

Задержание лесорубов проводилось в лесу и одновременно по восьми адресам
В Иркутской области сотрудники полиции и ФСБ задержали организаторов и активных участников группы, занимавшейся незаконными рубками лесных насаждений на территории Чунского района.
Следователи возбудили три уголовных дела. Ущерб, причинённый лесному фонду, превысил 6,5 миллиона рублей.
Задержание фигурантов проводилось одновременно по восьми адресам, а также в лесу. Полицейские и оперативники ФСБ доставили в отдел внутренних дел 12 человек. Среди них был и 63-летний руководитель лесоперерабатывающего предприятия, который, предположительно, является лидером организованной группы.
В дальнейшем были выявлены ещё три участка с незаконными вырубками объёмом свыше 340 кубометров на сумму около 2 миллионов рублей. По данным фактам также возбуждены уголовные дела, сообщает ГУ МВД по Иркутской области.
Изъято 29 транспортных средств, включая тяжёлую лесозаготовительную технику и дорогостоящие легковые автомобили, а также семь бензопил, свыше миллиона рублей, компьютерная техника и документация, имеющая доказательственное значение по уголовным делам.
- По ходатайству следователя судом предполагаемому организатору и двум активным участникам группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные фигуранты находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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