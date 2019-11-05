Водителя вычислили по камерам видеонаблюдения
В Братске в полицию поступило сообщение о пострадавшем в ДТП школьнике. 1 ноября в 17 часов 10 минут перебегавший дорогу в неустановленном месте 11-летний мальчик был сбит иномаркой синего цвета. Водитель, не останавливаясь, уехал с места происшествия.
С помощью камер видеонаблюдения сотрудники полиции установили марку автомобиля - «Toyota Vitz», а в дальнейшем - и самого водителя иномарки. При опросе 35-летнего жителя Осиновки его причастность к происшествию была подтверждена.
Автомобиль помещён на спецстоянку. По факту ДТП проводится проверка, по окончанию которой будет вынесено правовое решение.
На сегодняшний момент в Братске и Братском районе 26 водителей после совершения ДТП скрылись места аварии, 23 из них уже разысканы полицией, ещё трое – находятся в розыске, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Братске водитель сбил ребёнка и уехал, не останавливаясь
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