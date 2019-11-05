Школьников просят не выходить на улицу без взрослых
К селу Смоленка Читинского района Забайкальского края вышел медведь. Сегодня, 5 ноября, на его отстрел вышли сотрудники полиции, сообщает Чита.Ру.
- Сообщение получено минут 40 назад. Идёт в сторону войсковой части, информация прошла, мы сейчас людей по возможности предупреждаем. В школу позвонили, в детские сады, даже командиру войсковой части, — уточнили изданию «Чита.Ру» в администрации села.
Родителей школьников попросили не отпускать на улицу без сопровождения.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в селе Никольск Мухоршибирского района медведь разодрал телёнка и едва не напал на мужчину. Хищника пришлось застрелить.
В Забайкалье застрелят вышедшего к людям медведя
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Школьников просят не выходить на улицу без взрослых
Владелец машины увидел, как пьяный человек врезался на его машине в ворота
Дом с пристроенной верандой сгорел полностью
Иностранец прибыл в Россию для проведения благотворительного мероприятия
Бывший зэк изрезал собутыльника
Находка ужаснула местных жителей
Больную плохо обследовали, выставили неверный диагноз и выписали
Автоинспекторы провели профилактическую акцию
Доверчивая женщина отдала предоплату мастеру, которого нашла по объявлению
Золото женщина везла в Китай
После спасения девушка поспешила в аэропорт
Девочка получила более 60 травм
Накануне в республике зарегистрировано 12 пожаров, 7 из которых произошли в районах
Смертельная авария произошла в Баргузинском районе
Он украл золотую цепочку и смартфон