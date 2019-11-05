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В Забайкалье застрелят вышедшего к людям медведя

В Забайкалье застрелят вышедшего к людям медведя
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Школьников просят не выходить на улицу без взрослых

К селу Смоленка Читинского района Забайкальского края вышел медведь. Сегодня, 5 ноября, на его отстрел вышли сотрудники полиции, сообщает Чита.Ру.

- Сообщение получено минут 40 назад. Идёт в сторону войсковой части, информация прошла, мы сейчас людей по возможности предупреждаем. В школу позвонили, в детские сады, даже командиру войсковой части, — уточнили изданию «Чита.Ру» в администрации села.

Родителей школьников попросили не отпускать на улицу без сопровождения.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в селе Никольск Мухоршибирского района медведь разодрал телёнка и едва не напал на мужчину. Хищника пришлось застрелить.
медведь
 
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