Забайкалец застигнул пьяного автоугонщика у себя во дворе

Владелец машины увидел, как пьяный человек врезался на его машине в ворота



В Могочинском районе ночью 3 ноября в полицию поступило заявление о попытке угона автомобиля с территории частного подворья. Установлено, что владелец машины услышал посторонний шум и вышел во двор.



Хозяин увидел, что неизвестный на его иномарке «Ниссан» пытался выехать со двора, однако въехал в закрытые ворота, повредив машину. Увидев владельца, угонщик сбежал.



В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории, сотрудники полиции обнаружили сотовый телефон, предположительно принадлежащий подозреваемому. По нему оперативники вышли на след подозреваемого - 21-летнего молодого человека.



Выяснилось, что в состоянии алкогольного опьянения через незапертые двери молодой человек проник в салон автомобиля и воспользовавшись оставленным в замке зажигания ключом, завёл машину и пытался уехать.



По факту угона возбуждено уголовное дело. Ранее молодой человек в поле зрения правоохранительных органов не попадал, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

