Владелец машины увидел, как пьяный человек врезался на его машине в ворота
В Могочинском районе ночью 3 ноября в полицию поступило заявление о попытке угона автомобиля с территории частного подворья. Установлено, что владелец машины услышал посторонний шум и вышел во двор.
Хозяин увидел, что неизвестный на его иномарке «Ниссан» пытался выехать со двора, однако въехал в закрытые ворота, повредив машину. Увидев владельца, угонщик сбежал.
В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории, сотрудники полиции обнаружили сотовый телефон, предположительно принадлежащий подозреваемому. По нему оперативники вышли на след подозреваемого - 21-летнего молодого человека.
Выяснилось, что в состоянии алкогольного опьянения через незапертые двери молодой человек проник в салон автомобиля и воспользовавшись оставленным в замке зажигания ключом, завёл машину и пытался уехать.
По факту угона возбуждено уголовное дело. Ранее молодой человек в поле зрения правоохранительных органов не попадал, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец застигнул пьяного автоугонщика у себя во дворе
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Школьников просят не выходить на улицу без взрослых
Владелец машины увидел, как пьяный человек врезался на его машине в ворота
Дом с пристроенной верандой сгорел полностью
Иностранец прибыл в Россию для проведения благотворительного мероприятия
Бывший зэк изрезал собутыльника
Находка ужаснула местных жителей
Больную плохо обследовали, выставили неверный диагноз и выписали
Автоинспекторы провели профилактическую акцию
Доверчивая женщина отдала предоплату мастеру, которого нашла по объявлению
Золото женщина везла в Китай
После спасения девушка поспешила в аэропорт
Девочка получила более 60 травм
Накануне в республике зарегистрировано 12 пожаров, 7 из которых произошли в районах
Смертельная авария произошла в Баргузинском районе
Он украл золотую цепочку и смартфон