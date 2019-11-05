В Бурятии на месте пожара нашли останки человека

Происшествия, Фото: агентство ГО и ЧС

Дом с пристроенной верандой сгорел полностью



В Заиграевском районе на месте пожара обнаружены останки человека.



Вчера, 4 ноября, в 23:20 часов диспетчеру поступило сообщение о пожаре в жилом доме в улусе Шулута Заиграевского района. На момент прибытия первого подразделения дом горел полностью.



Пожар был ликвидирован в 01:01 5 ноября. Дом с пристроенной верандой был уничтожен полностью на площади 56 кв.м.



В 09.30 в ходе разбора места в зале под обрушившимися конструкциями были обнаружены обгоревшие останки 84-летнего хозяина дома.



Предположительно причиной пожара послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей – очаг пожара обнаружен вблизи печи. В настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия, сообщили в пресс-службе республиканского ГО и ЧС.

