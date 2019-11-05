Больную плохо обследовали, выставили неверный диагноз и выписали
В Чите вступил в силу приговор по уголовному делу в отношении врачей Дорожной клинической больницы, осуждённых за причинение смерти пациенту по неосторожности.
В феврале 2016 года в больницу поступила пациентка с предварительным диагнозом «желудочно-кишечное кровотечение». Врач-эндоскопист провёл эндоскопическое исследование с нарушением установленных требований, после чего он необоснованно выставил заключение об отсутствии кровотечения.
В свою очередь, лечащий врач решил не принимать мер к повторному проведению обследования, что позволило бы выставить точный диагноз и назначить соответствующее лечение.
Пациентка была выписана из больницы, но через десять дней вновь поступила в тяжёлом состоянии и вскоре скончалась.
Суд приговорил врача-эндоскописта к 1 году 6 месяцам ограничения свободы, с лишением права занимать врачебную должность и заниматься врачебной деятельностью сроком 1 год 6 месяцев. Лечащего врача - к 2 годам ограничения свободы, с лишением права занимать врачебную должность и заниматься врачебной деятельностью сроком 1 год 6 месяцев.
На согласившись с приговором суда, врачи подали апелляционные жалобы, в которых просили себя оправдать, но суд апелляционной инстанции оставил указанный приговор без изменений.
В Чите врачи пытались обжаловать приговор за смерть пациента
Происшествия, Фото:
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