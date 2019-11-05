В Улан-Удэ произошло 86 ДТП с участием детей

Автоинспекторы провели профилактическую акцию



В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции провели акцию «Пристегни ребёнка!». Участникам дорожного движения напомнили, что одной из основных причин получения травм несовершеннолетними пассажирами является пренебрежительное отношение водителя, а в большинстве случаев, родителей к использованию автокресел и детских удерживающих устройств.



Сотрудники ГИБДД рассказали автомобилистам о причинах и условиях совершения дорожных аварий, в которых пострадали маленькие пассажиры, и призвали их не допускать подобных ошибок.



- Чтобы обезопасить жизнь ребёнка в транспортном средстве необходимо использовать специальные детские удерживающие устройства и автокресла, которые подбираются в соответствии с весом и ростом ребёнка, - объясняли дорожные полицейские.



За 10 месяцев 2019 года в Улан-Удэ зарегистрировано 86 ДТП с участием несовершеннолетних, в результате которых 92 подростка получили травмы различной степени тяжести, двое погибли.



С участием детей-пассажиров зарегистрировано 28 ДТП, в результате которых травмированы 33 ребёнка, один несовершеннолетний скончался, сообщает УГИБДД по Бурятии.

