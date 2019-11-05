Со счёта пропало 4600 рублей
3 ноября в дежурную часть отдела полиции Железнодорожного района Улан-Удэ поступило сообщение от 32-летней местной жительницы о краже денег с её банковского счета.
Накануне случившегося женщина распивала спиртное с малознакомыми мужчинами в подвале многоквартирного дома. При этом гражданка пояснила, что алкоголь по просьбе собутыльников покупала она. При каких обстоятельствах пропала карта, по которой происходил расчёт, потерпевшая не помнит. Её отсутствие, равно как и отсутствие на счету 4600 рублей, горожанка обнаружила наутро.
По горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемого – одного из членов компании. Похитив карту, ранее судимый 35-летний улан-удэнец, совершил ряд покупок в магазинах города.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Дознание продолжается, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнку обокрали после распития спиртного в подвале
Происшествия, Фото:
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