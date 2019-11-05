Уголовное дело на председателя ТИК в Бурятии ушло в суд

Председатель территориальной избирательной комиссии Джидинского района подозревается в присвоении денег на выборы
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя территориальной избирательной комиссии Джидинского района Бурятии. Он обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое с использованием служебного положения».
Как сообщал «Байкал-Daily», по версии следствия, с июля по сентябрь 2018 года, обвиняемый, используя служебное положение, присвоил часть средств, выделенных территориальной избирательной комиссии на финансирование и проведение выборов депутатов Народного Хурала Бурятии VI созыва. Напомним, голосование состоялось 8 сентября.
Дроздова досрочно освободили от занимаемой должности.
Сумма похищенного составила 77,8 тысяч рублей, часть из которой обвиняемый возместил в ходе расследования, уточняет пресс-служба республиканской прокуратуры.
Обвиняемому грозит до шести лет колонии.
Уголовное дело направлено в Джидинский районный суд для рассмотрения по существу.
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Происшествия, Фото:
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