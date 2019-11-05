 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Ноября

04 Ноября

Популярное

Уголовное дело на председателя ТИК в Бурятии ушло в суд

Уголовное дело на председателя ТИК в Бурятии ушло в суд
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Председатель территориальной избирательной комиссии Джидинского района подозревается в присвоении денег на выборы

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении председателя территориальной избирательной комиссии Джидинского района Бурятии. Он обвиняется по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое с использованием служебного положения».

Как сообщал «Байкал-Daily», по версии следствия, с июля по сентябрь 2018 года, обвиняемый, используя служебное положение, присвоил часть средств, выделенных территориальной избирательной комиссии на финансирование и проведение выборов депутатов Народного Хурала Бурятии VI созыва. Напомним, голосование состоялось 8 сентября.

Дроздова досрочно освободили от занимаемой должности.

Сумма похищенного составила 77,8 тысяч рублей, часть из которой обвиняемый возместил в ходе расследования, уточняет пресс-служба республиканской прокуратуры.

Обвиняемому грозит до шести лет колонии.

Уголовное дело направлено в Джидинский районный суд для рассмотрения по существу.
выборы присвоение с использованием служебного положения
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Школа в Улан-Удэ более суток оставалась без холодной воды
Школа в Улан-Удэ более суток оставалась без холодной воды
Происшествия, 05.11.2019
Накануне устранили последствия двух коммунальных аварий
В Курумканском районе Бурятии вновь произошло землетрясение
В Курумканском районе Бурятии вновь произошло землетрясение
Происшествия, 05.11.2019
Повторное сейсмособытие случилось спустя неделю
В Забайкалье трое подростков надругались над женщиной и убили мужчину
В Забайкалье трое подростков надругались над женщиной и убили мужчину
Происшествия, 04.11.2019
Подростки ворвались в частный дом, где проживали пострадавшие
В Улан-Удэ дважды отключали холодную воду
В Улан-Удэ дважды отключали холодную воду
Происшествия, 04.11.2019
На двух улицах произошли коммунальные аварии 
На пожарах в Иркутской области погибли 13 детей
На пожарах в Иркутской области погибли 13 детей
Происшествия, 03.11.2019
Все пожары произошли в сельской местности
В Иркутской области погиб водитель «Лэнд Крузера»
В Иркутской области погиб водитель «Лэнд Крузера»
Происшествия, 03.11.2019
Водитель ехал по федеральной трассе в Иркутске
В Бурятии сгорели баня, дом и гараж
В Бурятии сгорели баня, дом и гараж
Происшествия, 03.11.2019
2 ноября в Бурятии зарегистрировано 20 пожаров, 10 из них произошли в районах
В Улан-Удэ лишились холодной воды жилые дома, общежития и колледж
В Улан-Удэ лишились холодной воды жилые дома, общежития и колледж
Происшествия, 03.11.2019
Инцидент произошёл на проспекте 50 лет Октября
В Улан-Удэ машинист обокрал 86-летнего пенсионера
В Улан-Удэ машинист обокрал 86-летнего пенсионера
Происшествия, 03.11.2019
Полиция раскрыла кражу в СНТ «Профсоюзник»
В Иркутске насмерть сбили 20-летнего парня
В Иркутске насмерть сбили 20-летнего парня
Происшествия, 01.11.2019
Смертельный наезд совершил водитель «Нивы»

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^