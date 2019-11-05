Повторное сейсмособытие случилось спустя неделю
Накануне, 4 ноября, в 18:30 произошло землетрясение в Курумканском районе Бурятии магнитудой 4,2.
Эпицентр находился в 38,2 км восточнее от населённого пункта Улюнхан. По данным республиканского ГУ МЧС, в Улюнхане толчки не ощущались. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе также в Курумканском районе в 40 км восточнее от села Улюнхан произошло сейсмособытие магнитудой 3,5.
В Курумканском районе Бурятии вновь произошло землетрясение
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 05.11.2019
Накануне устранили последствия двух коммунальных аварий
Происшествия, 05.11.2019
Повторное сейсмособытие случилось спустя неделю
Подростки ворвались в частный дом, где проживали пострадавшие
Авария произошла вчера днём
На двух улицах произошли коммунальные аварии
Все пожары произошли в сельской местности
Водитель ехал по федеральной трассе в Иркутске
2 ноября в Бурятии зарегистрировано 20 пожаров, 10 из них произошли в районах
Пожар произошёл в Заиграевском районе
Инцидент произошёл на проспекте 50 лет Октября
Полиция раскрыла кражу в СНТ «Профсоюзник»
Происшествия, 02.11.2019
ЧП произошло вечером на Уде
Смертельный наезд совершил водитель «Нивы»
ДТП произошло в Солдатском
На место выезжали взрывотехники