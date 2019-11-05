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В Курумканском районе Бурятии вновь произошло землетрясение

В Курумканском районе Бурятии вновь произошло землетрясение
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Повторное сейсмособытие случилось спустя неделю

Накануне, 4 ноября, в 18:30 произошло землетрясение в Курумканском районе Бурятии магнитудой 4,2.

Эпицентр находился в 38,2 км восточнее от населённого пункта Улюнхан. По данным республиканского ГУ МЧС, в Улюнхане толчки не ощущались. Объекты ЖКХ и энергетики работают в штатном режиме, движение по автомобильным дорогам не нарушалось.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе также в Курумканском районе в 40 км восточнее от села Улюнхан произошло сейсмособытие магнитудой 3,5.
землетрясение
 
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