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В Забайкалье трое подростков надругались над женщиной и убили мужчину

В Забайкалье трое подростков надругались над женщиной и убили мужчину
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Подростки ворвались в частный дом, где проживали пострадавшие

В Забайкальском крае трём несовершеннолетним жителям Кыринского района предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», а также по ч.2 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершённые группой лиц».

По данным следствия, 27 октября обвиняемые в одном из сёл Кыринского района ворвались в частный дом, где совершили насильственные действия сексуального характера в отношении женщины, а 40-летнего мужчину избили, отчего тот впоследствии скончался.

- Следователи совместно с полицейскими в тот же день установили личности участников этого преступления, ими оказались два 16-летних подростка и один 15-летний. По ходатайству следствия судом в отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении третьего - домашний арест, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю.

Следователям предстоит установить все обстоятельства совершённого преступления. Проведён осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, изъяты предметы и образцы, имеющие значение для расследования. Назначены судебные экспертизы, устанавливаются очевидцы преступления.

- Кроме того, сегодня руководитель регионального следственного управления Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки в отношении органов системы профилактики Кыринского района. В рамках проверки следователи дадут принципиальную оценку действиям, либо бездействию должностных лиц районной комиссии по делам несовершеннолетних, органов внутренних дел, а также других органов, обязанных заниматься профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, - уточняют в региональном Следкоме.

По имеющимся у следователей данным, двое обвиняемых ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений.

Расследование уголовного дела продолжается.

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