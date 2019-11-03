На пожарах в Иркутской области погибли 13 детей

Все пожары произошли в сельской местности



За 10 месяцев текущего года в Иркутской области на 8 пожарах погибли 13 детей. За аналогичный период прошлого года погибли 16 детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Все пожары произошли в деревянных домах в сельской местности, 5 из них - по электротехническим причинам, 3 – из-за неосторожного обращения с огнем.



Многодетные семьи, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают современные средства раннего обнаружения пожара. С начала 2019 года в Иркутской области оборудовано пожарными извещателями 1518 домов и квартир, за 4 года всего оборудовано ими 6445 мест проживания. В этом году произошло 95 сработок средств раннего обнаружения и оповещения о пожаре, спасено 16 человек, в том числе 9 детей. В прошлом году в результате 61 сработки извещателей спасены 14 человек, 9 из которых - несовершеннолетние.



- Однако в нашем регионе реализация данного направления деятельности затруднена ввиду отсутствия механизмов выделения и освоения бюджетных средств для оборудования жилых помещений, не являющихся муниципальной собственностью. Несмотря на это, совместно с заместителями мэров по социальным вопросам, руководителями отделений «Всероссийского добровольного пожарного общества», председателями Советов женщин сформированы рабочие группы по оснащению автономными пожарными извещателями помещений, в которых проживают многодетные семьи. При взаимном сотрудничестве проводятся благотворительные концерты, на вырученные денежные средства приобретено и установлено 353 системы раннего обнаружения и оповещения о пожаре, - рассказал заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Александр Кузнецов.







