В Иркутской области погиб водитель «Лэнд Крузера»

Водитель ехал по федеральной трассе в Иркутске



Смертельное ДТП произошло сегодня около 9 часов утра на автодороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.



Двигаясь из Усолье-Сибирского в Иркутск, 62–летний водитель «Тойота Лэнд Крузер» не справился с управлением, его внедорожник опрокинулся.



Получив травмы несовместимые с жизнью, автомобилист скончался на месте до приезда бригады медиков.



Пассажир был пристёгнут ремнём безопасности и получил незначительные травмы.



В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



