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В Иркутской области погиб водитель «Лэнд Крузера»

В Иркутской области погиб водитель «Лэнд Крузера»
Происшествия, 
Водитель ехал по федеральной трассе в Иркутске

Смертельное ДТП произошло сегодня около 9 часов утра на автодороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.

Двигаясь из Усолье-Сибирского в Иркутск, 62–летний водитель «Тойота Лэнд Крузер» не справился с управлением, его внедорожник опрокинулся.

Получив травмы несовместимые с жизнью, автомобилист скончался на месте до приезда бригады медиков.

Пассажир был пристёгнут ремнём безопасности и получил незначительные травмы.

В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП смерть
 
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