Водитель ехал по федеральной трассе в Иркутске
Смертельное ДТП произошло сегодня около 9 часов утра на автодороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области.
Двигаясь из Усолье-Сибирского в Иркутск, 62–летний водитель «Тойота Лэнд Крузер» не справился с управлением, его внедорожник опрокинулся.
Получив травмы несовместимые с жизнью, автомобилист скончался на месте до приезда бригады медиков.
Пассажир был пристёгнут ремнём безопасности и получил незначительные травмы.
В настоящее время сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах аварии, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области погиб водитель «Лэнд Крузера»
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