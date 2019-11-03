2 ноября в Бурятии зарегистрировано 20 пожаров, 10 из них произошли в районах
В селе Заиграево Заиграевского района произошло возгорание в бане. На момент прибытия пожарных строение горело изнутри. В результате баня повреждена изнутри на площади 15 кв.м. Вероятно, причиной стало послужило короткое замыкание электропроводки в распределительной коробке.
В селе Выдрино Кабанского района произошёл пожар в неэксплуатируемом доме. На момент прибытия пожарного расчёта дом горел изнутри. В результате дом уничтожен на площади 30 кв.м. Скорее всего, причиной пожар послужило неосторожное обращение с огнём неустановленных лиц.
В селе Вознесеновка Тарбагатайского района произошёл пожар в гараже. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горел гараж изнутри. В результате повреждена крыша и гараж изнутри на площади 60 кв. м. Причиной пожара, предположительно, послужило короткое замыкание электропроводки в рубильнике внутри гаражного бокса, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в СНТ «60 лет Бурятии» в Заиграевском районе произошёл пожар на двух дачных участках.
В Бурятии сгорели баня, дом и гараж
Происшествия, Фото:
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