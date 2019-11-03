Пожар произошёл в Заиграевском районе
2 ноября в СНТ «60 лет Бурятии» в Заиграевском районе произошёл пожар на двух дачных участках.
На момент прибытия пожарных горел дачный дом с пристроенным гаражом, существовала угроза перехода огня на соседний дом. Тушение осложняли сложные погодные условия.
В результате на территории первого участка огонь полностью уничтожил дачный дом с пристроенным гаражом на общей площади 48 кв.м. На территории второго участка повреждены мансардный этаж и потолочное перекрытие дачного дома на площади 30 кв. м.
Предположительно, причиной пожара послужил поджог, сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
В Бурятии после поджога одной дачи загорелась соседняя
Происшествия, Фото:
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