В Улан-Удэ машинист обокрал 86-летнего пенсионера

Полиция раскрыла кражу в СНТ «Профсоюзник»



Утром 1 ноября в дежурную часть управления МВД по Улан-Удэ поступило заявление о краже от 86-летнего пенсионера. Мужчина сообщил, что приехал на свой дачный участок в СНТ «Профсоюзник», который не посещал с начала октября. Хозяин обнаружил, что замок взломан, а из дачного дома пропали печное литьё, плита и замок.



Ущерб составил около 5 тысяч рублей.



Эксперты-криминалисты обнаружили на месте происшествия отпечатки пальцев вора. Им оказался 41-летний мужчина, проживающий неподалёку.



Подозреваемый работает машинистом строительной техники. В марте текущего года он был осуждён к 9 месяцам лишения свободы условно за незаконный оборот наркотиков.



Часть похищенного злоумышленник сбыл.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

