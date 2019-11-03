Полиция раскрыла кражу в СНТ «Профсоюзник»
Утром 1 ноября в дежурную часть управления МВД по Улан-Удэ поступило заявление о краже от 86-летнего пенсионера. Мужчина сообщил, что приехал на свой дачный участок в СНТ «Профсоюзник», который не посещал с начала октября. Хозяин обнаружил, что замок взломан, а из дачного дома пропали печное литьё, плита и замок.
Ущерб составил около 5 тысяч рублей.
Эксперты-криминалисты обнаружили на месте происшествия отпечатки пальцев вора. Им оказался 41-летний мужчина, проживающий неподалёку.
Подозреваемый работает машинистом строительной техники. В марте текущего года он был осуждён к 9 месяцам лишения свободы условно за незаконный оборот наркотиков.
Часть похищенного злоумышленник сбыл.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ машинист обокрал 86-летнего пенсионера
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