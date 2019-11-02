ЧП произошло вечером на Уде
Накануне, 1 ноября, в 23:10 в районе улицы Набережная 14 в Улан-Удэ, около кафе «Грильяж», под воду едва не ушёл молодой человек.
На река Уда спасен 20-летний парень. Его передали врачам скорой помощи, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе в Баргузинском районе Бурятии мужчина провалился под лёд в местности Белые Воды на реке Ина и погиб. Спасатели предупреждают, что осенний лёд самый коварный.
В Улан-Удэ на реке спасли молодого человека
Происшествия, Фото:
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