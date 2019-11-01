В Улан-Удэ «Мазда» столкнулась с микрогрузовиком

ДТП произошло в Солдатском
Утром в пятницу, 1 ноября, в посёлке Солдатский в Улан-Удэ произошла небольшая дорожная авария.
Выезжая на федеральную трассу, девушка за рулём «Мазды» совершила столкновение с микрогрузовиком.
Обошлось без пострадавших.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Улан-Удэ водитель «Рено Дастер» сбил пешехода
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