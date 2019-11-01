Смертельный наезд совершил водитель «Нивы»
Сегодня в восьмом часу утра на объездной дороге микрорайона Солнечный в Иркутске погиб 20-летний пешеход. Его насмерть сбил 57-летний водитель «Шевроле Нива».
На месте аварии работали сотрудники следственно-оперативной группы и госавтоинспекторы.
Полицейские опросили свидетелей случившегося. Они также изучают записи с камер видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске насмерть сбили 20-летнего парня
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