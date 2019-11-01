В Иркутске насмерть сбили 20-летнего парня

Смертельный наезд совершил водитель «Нивы»



Сегодня в восьмом часу утра на объездной дороге микрорайона Солнечный в Иркутске погиб 20-летний пешеход. Его насмерть сбил 57-летний водитель «Шевроле Нива».



На месте аварии работали сотрудники следственно-оперативной группы и госавтоинспекторы.



Полицейские опросили свидетелей случившегося. Они также изучают записи с камер видеонаблюдения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

