Улан-удэнка, нагло обманувшая десятки семей, пойдёт под суд

Заместитель прокурора Бурятии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении улан-удэнки, обманывавшей семьи с материнским капиталом.
Как сообщал «Байкал-Daily», улан-удэнка 2017-2018 годы «помогала» семьям с займами под материнский капитал. Они обращались к вызывающей доверие женщине, которая передавала документы в пенсионный фонд и исчезала.
Её жертвами стали десятки семей, желавшие купить заветные квадратные метры. Но в итоге оставались без средств и жилья. Мошенница нередко придумывала различные «отмазки», чтобы не отдавать деньги. Как рассказывали «Байкал-Daily» потерпевшие, обманщица говорила, что она в отъезде, у неё заблокирован счёт, а некоторым обещала сделать перечисление «со дня на день», а потом и вовсе перестала выходить на связь.
По словам потерпевших, не все люди, пострадавшие от действий аферистки, обратились в правоохранительные органы. Ранее озвучивалось, что её жертвами стали около 40 семей. Пострадавшие от рук мошенницы объединились в группе в Вайбере и обменивались новостями друг с другом.
Весной мошенницу заключили под домашний арест.
- Обвиняемая применяла другие изощрённые преступные схемы, имея персональные данные потерпевших. Всего обманным путём она похитила около 6,5 млн рублей. В ходе следствия в целях обеспечения возмещения ущерба на имущество обвиняемой наложен арест на сумму 2,9 млн. рублей, - сообщили сегодня в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Действия женщины квалифицированы как мошенничество в крупном и особо крупном размерах. Улан-удэнке грозит лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
Уголовное дело 1 ноября направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд Улан-Удэ.