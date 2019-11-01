За вымогательство к лишению свободы осуждены военнослужащий и гражданин
В Чите суд вынес приговор военнослужащему войсковой части 21250-Б, старшему сержанту и его приятелю-гражданскому. Они признаны виновными в вымогательстве, сообщили в пресс-службе военного следственного управления Следственного комитета России по Восточному военному округу.
С января по апрель 2019 года мужчины при личном общении и по телефону регулярного требовали у сослуживца сержанта деньги, угрожая избить его. Военный свою вину признал, его друг – нет.
Читинским гарнизонным военным судом сержанту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно.
Его приятель получил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении.
В Чите старшего сержанта осудили за вымогательство
Происшествия, Фото:
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