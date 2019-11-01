Читинец ограбил ночью в безлюдном месте новую знакомую

Он проследил за ней и отобрал сумку



В отдел полиции Читы поступило сообщение от 44-летней жительницы посёлка Осетровска о том, что у неё отняли сумку. В сумке были паспорт и 2500 рублей.



Женщина ночью возвращалась домой. Возле дома к ней подбежал неизвестный и вырвал из рук сумку. Потерпевшая смогла запомнить приметы грабителя.



Полицейские провели розыскные мероприятия и по составленному словесному портрету установили личность подозреваемого. Он был доставлен в отдел полиции.



Выяснилось, что мужчина накануне познакомился с потерпевшей в гостях у общих знакомых. После того, как женщина пошла домой, он пошёл за ней и в безлюдном месте совершил грабёж.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ему избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



