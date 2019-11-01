Он проследил за ней и отобрал сумку
В отдел полиции Читы поступило сообщение от 44-летней жительницы посёлка Осетровска о том, что у неё отняли сумку. В сумке были паспорт и 2500 рублей.
Женщина ночью возвращалась домой. Возле дома к ней подбежал неизвестный и вырвал из рук сумку. Потерпевшая смогла запомнить приметы грабителя.
Полицейские провели розыскные мероприятия и по составленному словесному портрету установили личность подозреваемого. Он был доставлен в отдел полиции.
Выяснилось, что мужчина накануне познакомился с потерпевшей в гостях у общих знакомых. После того, как женщина пошла домой, он пошёл за ней и в безлюдном месте совершил грабёж.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Ему избрана мера пресечения подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец ограбил ночью в безлюдном месте новую знакомую
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