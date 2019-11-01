В Улан-Удэ пьяного пассажира не пустили на самолёт до Монголии

Пьяного пассажира рейса до Улан-Батора сняли с самолёта
В дежурную часть полиции на транспорте столицы Бурятии поступило сообщение о том, что к борту самолёта авиарейса «Улан-Удэ – Улан-Батор» вызывают наряд полиции.
Прибывшим сотрудникам транспортной полиции командир судна сообщил об отказе в перелёте 39-летнему жителю Бурятии, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Полицейские сопроводили мужчину в дежурную часть, где на него были составлены протоколы об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Ему назначено наказание в виде штрафа на сумму 1 000 рублей.
С недобросовестным авиапассажиром сотрудники транспортной полиции провели профилактическую беседу о правилах поведения в общественных местах, сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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Происшествия, Фото:
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