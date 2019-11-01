Стражи порядка просят сообщать о подобных звонках в органы и быть бдительными
Возросло число мошенников, представляющимися сотрудниками следственных органов Следственного комитета России и других государственных структур.
Неизвестные вводят в заблуждение, говоря людям, что они признаны потерпевшими по уголовным делам, якобы возбуждённым по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств, в том числе предоставляя некие «правовые документы».
Одновременно они предлагают перечислить различные крупные суммы по платёжным реквизитам, чтобы возместить моральный вред.
- Обращаем внимание, что лица, предлагающие направить денежные средства на счета теми или иными способами, не являются сотрудниками СК России либо других органов власти Российской Федерации. Подобные действия не могут быть связаны с исполнением следователями своих должностных обязанностей, тем более для возмещения причинённого вреда законом предусмотрены иные правовые механизмы, которые не предполагают каких-либо взносов и переводов от потерпевших, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
В Следкоме подчёркивают, что подобные звонки совершают мошенники, о которых следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.
- Подобные факты тщательно проверяются в целях установления лиц, причастных к мошеннической схеме, и их привлечения к уголовной ответственности, - уточняют правоохранители.
Граждан просят быть бдительными, особенно пожилых людей, которые наиболее часто подвержены телефонному мошенничеству.
Жителей Бурятии предостерегают от лжеследователей
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