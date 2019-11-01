Иркутянин устроил в своей квартире наркопритон





32-летний иркутянин с августа предоставлял наркоманам для употребления запрещённых веществ свою квартиру, расположенную на улице Сурнова. В его жилище полицейские изъяли два пакета с порошкообразным веществом белого цвета, шприцы и другие вещественные доказательства.Задержанный восемь раз привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и в апреле 2018 года освободился из мест лишения свободы.За систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.Только с начала года в Иркутской области пресечена деятельность 23 наркопритонов, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД.