Иркутянин устроил в своей квартире наркопритон

Рецидивист в прошлом году освободился вышел из колонии
32-летний иркутянин с августа предоставлял наркоманам для употребления запрещённых веществ свою квартиру, расположенную на улице Сурнова. В его жилище полицейские изъяли два пакета с порошкообразным веществом белого цвета, шприцы и другие вещественные доказательства.
Задержанный восемь раз привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и в апреле 2018 года освободился из мест лишения свободы.
За систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.
Только с начала года в Иркутской области пресечена деятельность 23 наркопритонов, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД.
Рецидивист в прошлом году освободился вышел из колонии
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