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Иркутянин устроил в своей квартире наркопритон

Иркутянин устроил в своей квартире наркопритон
Происшествия, 
Рецидивист в прошлом году освободился вышел из колонии

32-летний иркутянин с августа предоставлял наркоманам для употребления запрещённых веществ свою квартиру, расположенную на улице Сурнова. В его жилище полицейские изъяли два пакета с порошкообразным веществом белого цвета, шприцы и другие вещественные доказательства.

Задержанный восемь раз привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и в апреле 2018 года освободился из мест лишения свободы.

За систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.

Только с начала года в Иркутской области пресечена деятельность 23 наркопритонов, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД.


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