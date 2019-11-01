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В Забайкалье начальник железнодорожного участка украл топливо

В Забайкалье начальник железнодорожного участка украл топливо
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Ущерб, причинённый «РЖД», составил более 26 тыс. рублей

Шилкинский районный суд Забайкальского края вынес приговор в отношении начальника производственного участка Завитинской механизированной дистанции - инфраструктуры филиала ОАО «РЖД». Он признан виновным в хищении чужого имущества, с использованием служебного положения.

Весной 2018 года мужчина украл дизельное топливо. Для сокрытия преступления и избежания уголовной ответственности, он составил акты инвентаризации об отсутствии недостачи дизельного топлива.

Ущерб, причинённый ОАО «РЖД» его преступными действиями, составил более 26 тысяч рублей.

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя Могочинской транспортной прокуратуры, признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

присвоение с использованием служебного положения
 
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