В Забайкалье начальник железнодорожного участка украл топливо

Ущерб, причинённый «РЖД», составил более 26 тыс. рублей



Шилкинский районный суд Забайкальского края вынес приговор в отношении начальника производственного участка Завитинской механизированной дистанции - инфраструктуры филиала ОАО «РЖД». Он признан виновным в хищении чужого имущества, с использованием служебного положения.



Весной 2018 года мужчина украл дизельное топливо. Для сокрытия преступления и избежания уголовной ответственности, он составил акты инвентаризации об отсутствии недостачи дизельного топлива.



Ущерб, причинённый ОАО «РЖД» его преступными действиями, составил более 26 тысяч рублей.



- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя Могочинской транспортной прокуратуры, признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно, с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



