В суды Бурятии пытались пронести 2 тысячи запрещённых предметов

Об этом сообщили в УФССП по Бурятии



В этом году судебные приставы в Бурятии пресекли попытки незаконного проноса в здания судов 2206 запрещённых предметов



Помимо этого, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов задержали 135 лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. Также приставы выдворили 44 нелегальных мигранта, незаконно пребывавших в России.





