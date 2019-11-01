Об этом сообщили в УФССП по Бурятии
В этом году судебные приставы в Бурятии пресекли попытки незаконного проноса в здания судов 2206 запрещённых предметов
Помимо этого, судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов задержали 135 лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда. Также приставы выдворили 44 нелегальных мигранта, незаконно пребывавших в России.
В суды Бурятии пытались пронести 2 тысячи запрещённых предметов
Происшествия, Фото:
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