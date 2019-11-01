Жители Киренска ходят по тонкому льду через реку Лену
Река Лена, в черте города Киренска Иркутской области, замерзает. Однако лёд очень тонкий, что не мешает людям ходить по едва замёрзшей ледовой переправе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
- Из года в год повторяется ситуация, когда жители города Киренска в период ледостава, вопреки требованиям безопасности, самостоятельно организуют пеший переход через реку Лену из островной части города в микрорайон Мельничный. Желание сократить путь почему-то сильнее инстинкта самосохранения. Людей не смущают ни промоины, ни трещины, ни вероятность оказаться в воде. С учётом того, что глубина в данном месте - около 4 метров, это чревато очередной трагедией, - рассказал Александр Залуцкий, старший государственный инспектор по маломерным судам Киренского инспекторского участка.
Для предотвращения провалов людей под лёд с сегодняшнего дня в месте самовольного перехода организован спасательный пост – на дежурство заступили два спасателя пожарно-спасательной службы Иркутской области, два инспектора ГИМС и сотрудник полиции.
- Патрульными группами пресекаются попытки выхода на лёд, с гражданами проводится разъяснительная работа. Осенний лёд небезопасен, поскольку имеет неоднородную структуру, толщина его варьируется, имеются полыньи, которые скрываются под выпадающим снегом, - подчеркнул Александр Залуцкий.
Специалисты убедительно просят обращать внимание на установленные запрещающие знаки и информационные аншлаги, предупреждающие об опасности, и не допускать выходов и выездов на лёд вне пеших ледовых переходов и переправ.
Жители Иркутской области рискуют жизнью на тонком льду
Происшествия, Фото:
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