18-летний улан-удэнец прятал марихуану в гараже

У юноши изъяли полкило марихуаны



В Улан-Удэ наркополицейские изъяли марихуану у 18-летнего жителя станции Дивизионная.



В гараже по месту его жительства полицейские обнаружили полкилограмма наркотического средства.



От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества молодой человек отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по статье 6.9 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере четырёх тысяч рублей.



Ранее молодой человек не был судим.



Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



