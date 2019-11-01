У юноши изъяли полкило марихуаны
В Улан-Удэ наркополицейские изъяли марихуану у 18-летнего жителя станции Дивизионная.
В гараже по месту его жительства полицейские обнаружили полкилограмма наркотического средства.
От освидетельствования на предмет употребления запрещённого вещества молодой человек отказался, в связи с чем в отношении него составлен протокол по статье 6.9 КоАП РФ. Суд назначил наказание в виде штрафа в размере четырёх тысяч рублей.
Ранее молодой человек не был судим.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
18-летний улан-удэнец прятал марихуану в гараже
Происшествия, Фото:
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