9 многоэтажек и Военный госпиталь в Улан-Удэ оставались без света

Произошло аварийное отключение электроэнергии



Накануне, 31 октября, в 15:00 из-за неисправности произошло аварийное отключение подстанции «Сосновая» в Улан-Удэ. Под отключение электроэнергии попали потребители 9 многоквартирных домов по улицам Конечная 1а, 1б, 3, 7, 24, Мокрова, 8, 24, 28, 31 и Военный госпиталь (ул. Боевая, 5Б кор.1).



Свет в домах горожан появлялся поэтапно. Сначала запитали всех потребителей, кроме Военного госпиталя. В 15:48 электроэнергия появилась в медучреждении. Время отключения составило чуть меньше часа, сообщается в оперативной сводке по городу.



