Произошло аварийное отключение электроэнергии
Накануне, 31 октября, в 15:00 из-за неисправности произошло аварийное отключение подстанции «Сосновая» в Улан-Удэ. Под отключение электроэнергии попали потребители 9 многоквартирных домов по улицам Конечная 1а, 1б, 3, 7, 24, Мокрова, 8, 24, 28, 31 и Военный госпиталь (ул. Боевая, 5Б кор.1).
Свет в домах горожан появлялся поэтапно. Сначала запитали всех потребителей, кроме Военного госпиталя. В 15:48 электроэнергия появилась в медучреждении. Время отключения составило чуть меньше часа, сообщается в оперативной сводке по городу.
9 многоэтажек и Военный госпиталь в Улан-Удэ оставались без света
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 01.11.2019
Произошло аварийное отключение электроэнергии
В аварию попал автомобиль медицины катастроф с включёнными мигалкой и сиреной
ДТП произошло в Шелеховском районе
Между водителями произошёл конфликт
Женщина передала крупную сумму для обряда по оздоровлению
Но украденные окна и балконную дверь потоптали коровы
Они переходили дорогу в неположенном месте
Они проникали в помещения путём подбора ключей
Инцидент произошёл в утренний «час пик»
Наркотики, которые готовили в двух регионах, продавали в Чите
С начала года обнаружено 112 тонн
Преступление произошло ночью
Убийством окончилась драка бригад нескольких горнодобывающих предприятий
В здании, где случился пожар сегодня утром, находился филиал МФЦ
Полицейские выясняют причины аварии