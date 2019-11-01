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9 многоэтажек и Военный госпиталь в Улан-Удэ оставались без света

9 многоэтажек и Военный госпиталь в Улан-Удэ оставались без света
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Произошло аварийное отключение электроэнергии

Накануне, 31 октября, в 15:00 из-за неисправности произошло аварийное отключение подстанции «Сосновая» в Улан-Удэ. Под отключение электроэнергии попали потребители 9 многоквартирных домов по улицам Конечная 1а, 1б, 3, 7, 24, Мокрова, 8, 24, 28, 31 и Военный госпиталь (ул. Боевая, 5Б кор.1).

Свет в домах горожан появлялся поэтапно. Сначала запитали всех потребителей, кроме Военного госпиталя. В 15:48 электроэнергия появилась в медучреждении. Время отключения составило чуть меньше часа, сообщается в оперативной сводке по городу.

отключение света
 
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