В Улан-Удэ осудили ОПГ за 22 преступления

Они обманом присваивали деньги с чужих счетов
Участников организованной преступной группы из трёх человек признали виновными в совершении 22 преступлений по ч. 3 ст. 30 – п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу и кража чужого имущества, совершенная организованной группой».
В судебном заседании установлено, что участники группы совершали кражи денежных средств с банковских счетов граждан. С мобильных телефонов они делали рассылки смс-сообщений на абонентские номера о приостановлении операций по банковским картам владельцев.
- Для получения дополнительной информации и предупреждения некорректного списания средств просили перезвонить на указанные ими номера телефонов. Граждане сообщали преступникам данные банковских карт, коды, с помощью которых производилось списание денежных сумм, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Суд назначил виновным наказание от 5 лет до 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого и общего режима.
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Происшествия, Фото:
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