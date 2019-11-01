В Улан-Удэ осудили ОПГ за 22 преступления

Они обманом присваивали деньги с чужих счетов



Участников организованной преступной группы из трёх человек признали виновными в совершении 22 преступлений по ч. 3 ст. 30 – п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу и кража чужого имущества, совершенная организованной группой».



В судебном заседании установлено, что участники группы совершали кражи денежных средств с банковских счетов граждан. С мобильных телефонов они делали рассылки смс-сообщений на абонентские номера о приостановлении операций по банковским картам владельцев.



- Для получения дополнительной информации и предупреждения некорректного списания средств просили перезвонить на указанные ими номера телефонов. Граждане сообщали преступникам данные банковских карт, коды, с помощью которых производилось списание денежных сумм, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Суд назначил виновным наказание от 5 лет до 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого и общего режима.

