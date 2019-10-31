На трассе «Байкал» лоб в лоб столкнулись две фуры

Госавтоинспекторы выясняют подробности, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.







Накануне около 23 часов лоб в лоб столкнулись две фуры на 71-м километре трассы Р-258 «Байкал» в Шелеховском районе Ирутской области.По предварительным данным, 43-летний водитель большегруза «Мерседес» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «Сканию», за рулём которой находился 47-летний уроженец Татарстана.В результате случившегося медицинская помощь понадобилась обоим водителям.