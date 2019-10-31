В Улан-Удэ водитель избил супружескую пару на дороге

Между водителями произошёл конфликт



В марте 2018 года в Улан-Удэ семейную пару избил водитель. Конфликт произошёл на дороге между двумя водителями. Агрессивный мужчина нанёс побои одному из супругов. Жена потерпевшего пыталась разнять мужчин, но и ей тоже водитель нанёс побои.



После мужчина уехал на своём автомобиле, не извинившись и не оказав какой-либо помощи.



Избитые супруги обратились в суд с иском к водителю о возмещении морального вреда в размере 50 тысяч рублей.



Суд удовлетворил требования супругов.



- Исходя из принципов разумности и справедливости, учитывая обстоятельства дела, принимая во внимание материальное и семейное положение сторон, тяжесть причинённого вреда здоровью, индивидуальные особенности истцов, суд счёл необходимым взыскать с ответчика в счёт компенсации морального вреда сумму 30 тысяч рублей в пользу каждого истца, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.



Решение вступило в законную силу.

