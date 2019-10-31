Между водителями произошёл конфликт
В марте 2018 года в Улан-Удэ семейную пару избил водитель. Конфликт произошёл на дороге между двумя водителями. Агрессивный мужчина нанёс побои одному из супругов. Жена потерпевшего пыталась разнять мужчин, но и ей тоже водитель нанёс побои.
После мужчина уехал на своём автомобиле, не извинившись и не оказав какой-либо помощи.
Избитые супруги обратились в суд с иском к водителю о возмещении морального вреда в размере 50 тысяч рублей.
Суд удовлетворил требования супругов.
- Исходя из принципов разумности и справедливости, учитывая обстоятельства дела, принимая во внимание материальное и семейное положение сторон, тяжесть причинённого вреда здоровью, индивидуальные особенности истцов, суд счёл необходимым взыскать с ответчика в счёт компенсации морального вреда сумму 30 тысяч рублей в пользу каждого истца, - сообщает пресс-служба Советского районного суда.
Решение вступило в законную силу.
В Улан-Удэ водитель избил супружескую пару на дороге
Происшествия, Фото:
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