Они переходили дорогу в неположенном месте
В Иркутске сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадала пожилая женщина и её внук.
Инцидент произошёл накануне, установлено, что 46-летний водитель «Хендай Гранд Старокс» допустил наезд на проходивших в неустановленном месте дорогу пешеходов.
В результате 60-летняя иркутянка и её шестилетний внук с различными травмами были госпитализированы в медучреждение для диагностирования состояния их здоровья.
С начала года в Иркутске по вине пешеходов, переходивших дорогу вне зоны пешеходных переходов, пострадали 265 граждан. Из них 45 погибли, 233 получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске пенсионерка и 6-летний внук попали под колёса машины
Происшествия, Фото:
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