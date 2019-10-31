В Иркутске пенсионерка и 6-летний внук попали под колёса машины

Они переходили дорогу в неположенном месте



В Иркутске сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадала пожилая женщина и её внук.



Инцидент произошёл накануне, установлено, что 46-летний водитель «Хендай Гранд Старокс» допустил наезд на проходивших в неустановленном месте дорогу пешеходов.



В результате 60-летняя иркутянка и её шестилетний внук с различными травмами были госпитализированы в медучреждение для диагностирования состояния их здоровья.



С начала года в Иркутске по вине пешеходов, переходивших дорогу вне зоны пешеходных переходов, пострадали 265 граждан. Из них 45 погибли, 233 получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



