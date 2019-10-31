В Забайкалье охранники рынка совершили 28 краж

Они проникали в помещения путём подбора ключей



В Забайкальском крае суд рассмотрит уголовное дело по обвинению семи охранников рынка в совершении многочисленных краж.



По версии следствия, в 2015 – 2018 годах охранники рынка «Народный» в посёлке городского типа Забайкальск, находясь на дежурстве, не менее 28 раз воровали чужое имущество. Для облегчения задачи они отключали видеонаблюдение, а сами использовали для связи рации.



Все кражи совершались ночью, один из охранников всегда находился в служебном помещении и следил за окружающей обстановкой. Остальные путём подбора ключей незаконно попадали в торговые павильоны и склады, откуда совершали кражи.



Уголовное дело по ч. 2 и 3 ст. 158 УК РФ «Кража» направлено для рассмотрения по существу в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



