Улан-удэнец стащил телефон у посетителя павильона

Преступление произошло ночью



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже телефона у 26-летнего горожанина.



Кража произошла ночью в одном из продуктовых павильонов в Октябрьском районе. 35-летний мужчина незаметно украл мобильный из кармана куртки посетителя, когда тот выходил из торговой точки. В этот момент злоумышленник в этом момент находился у терминала рядом с входной дверью. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.



Украденный гаджет он продал за полцены.



Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности, постоянного источника дохода не имеет.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

