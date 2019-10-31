Преступление произошло ночью
В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже телефона у 26-летнего горожанина.
Кража произошла ночью в одном из продуктовых павильонов в Октябрьском районе. 35-летний мужчина незаметно украл мобильный из кармана куртки посетителя, когда тот выходил из торговой точки. В этот момент злоумышленник в этом момент находился у терминала рядом с входной дверью. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.
Украденный гаджет он продал за полцены.
Подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности, постоянного источника дохода не имеет.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец стащил телефон у посетителя павильона
Происшествия, Фото:
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