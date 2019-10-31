У «чёрных лесорубов» в Бурятии изъяли грузовики и бензопилы

Они незаконно заготовили сосну и лиственницу



В Бурятии у «чёрных лесорубов» изъяты незаконно заготовленная древесина, грузовик «УРАЛ-4320» с прицепом, «ГАЗ-66» и две бензопилы «STIHL».



Нарушителей обнаружили лесники Иволгинского лесничества во время ночного рейда в лесах.



Мужчины заготовили около 400 кубометров сосны и лиственницы.



- В отношении правонарушителей составлен протокол по статье 260 УК «Незаконная рубка лесных насаждений». Все материалы переданы в ОМВД по Иволгинскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, - сообщает пресс-служба республиканского лесного хозяйства.



За незаконную рубку грозит административная и уголовная ответственность.



Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или на единые дежурные диспетчерские службы районов Бурятии. Информация принимается круглосуточно.

