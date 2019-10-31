В Улан-Удэ мужчина украл смартфон и устроил драку

Драка произошла возле кафе



30 октября в полицию поступило сообщение о драке рядом с кафе в Советском районе Улан-Удэ. На место происшествия выехали сотрудники ППС. Полицейские доставили участников конфликта в отдел полиции для профилактической беседы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Позднее поступило сообщение о краже в этом же кафе. Оперативники выехали на место и выяснили, что к ней причастен один из доставленных в отдел за драку.



На кадрах записи с камер видеонаблюдения было видно, как он за столом вынимает телефон из кармана брюк девушки, с которой отдыхал в одной компании. Ущерб составил более 10,5 тысяч рублей.



Подозреваемый - 31-летний житель Иволгинского района - ранее судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.



