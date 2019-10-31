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В Улан-Удэ мужчина украл смартфон и устроил драку

В Улан-Удэ мужчина украл смартфон и устроил драку
Происшествия, 
Драка произошла возле кафе

30 октября в полицию поступило сообщение о драке рядом с кафе в Советском районе Улан-Удэ. На место происшествия выехали сотрудники ППС. Полицейские доставили участников конфликта в отдел полиции для профилактической беседы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Позднее поступило сообщение о краже в этом же кафе. Оперативники выехали на место и выяснили, что к ней причастен один из доставленных в отдел за драку.

На кадрах записи с камер видеонаблюдения было видно, как он за столом вынимает телефон из кармана брюк девушки, с которой отдыхал в одной компании. Ущерб составил более 10,5 тысяч рублей.

Подозреваемый - 31-летний житель Иволгинского района - ранее судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.

кража драка
 
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