В Улан-Удэ мужчина украл смартфон и устроил драку

Драка произошла возле кафе
30 октября в полицию поступило сообщение о драке рядом с кафе в Советском районе Улан-Удэ. На место происшествия выехали сотрудники ППС. Полицейские доставили участников конфликта в отдел полиции для профилактической беседы, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Позднее поступило сообщение о краже в этом же кафе. Оперативники выехали на место и выяснили, что к ней причастен один из доставленных в отдел за драку.
На кадрах записи с камер видеонаблюдения было видно, как он за столом вынимает телефон из кармана брюк девушки, с которой отдыхал в одной компании. Ущерб составил более 10,5 тысяч рублей.
Подозреваемый - 31-летний житель Иволгинского района - ранее судим за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается.
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