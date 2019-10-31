В Бурятии участковый поймал сборщиков конопли на поле

Происшествия, Фото: МВД по Бурятии

У них изъяли два мешка с марихуаной



29 октября участковый уполномоченный по Мухоршибирскому району в лесу неподалёку от села Подлопатки заметил автомобиль. Приблизившись, он увидел, как двое мужчин на поле собирают марихуану.



Полицейский выяснил, что мужчины 42 и 43 лет приехали из Улан-Удэ специально для сбора наркотиков. Сотрудники органов внутренних дел у них изъяли два мешка с марихуаной общим весом около шести килограммов. Также у обоих мужчин установлен факт потребления наркотика.



Известно, что ранее они уже привлекались к уголовной ответственности. В частности, один из них – за аналогичное преступление.



Возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ. Кроме того, в отношении них будут составлены протоколы по статье 6.9 КоАП РФ – за потребление наркотического средства, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



По уголовной статье им грозит до 10 лет колонии.

