У них изъяли два мешка с марихуаной
29 октября участковый уполномоченный по Мухоршибирскому району в лесу неподалёку от села Подлопатки заметил автомобиль. Приблизившись, он увидел, как двое мужчин на поле собирают марихуану.
Полицейский выяснил, что мужчины 42 и 43 лет приехали из Улан-Удэ специально для сбора наркотиков. Сотрудники органов внутренних дел у них изъяли два мешка с марихуаной общим весом около шести килограммов. Также у обоих мужчин установлен факт потребления наркотика.
Известно, что ранее они уже привлекались к уголовной ответственности. В частности, один из них – за аналогичное преступление.
Возбуждены уголовные дела по статье 228 УК РФ. Кроме того, в отношении них будут составлены протоколы по статье 6.9 КоАП РФ – за потребление наркотического средства, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
По уголовной статье им грозит до 10 лет колонии.
В Бурятии участковый поймал сборщиков конопли на поле
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
У них изъяли два мешка с марихуаной
Объект не был оборудован противопожарным оборудованием и водоснабжением
Пожары произошли в Мухоршибирском районе
Пожар произошёл в Кабанске
Сильный ветер обрушился на Иркутскую область накануне
Площадь возгорания составила более тысячи квадратных метров. ВИДЕО
Произошла коммунальная авария
Произошла коммунальная авария
Пожар случился под утро. ВИДЕО
Состояние 17-летнего юноши стабилизировалось
Пенсионера убили в собственном доме
Сергея Угляницу поджидали у гаражей
Пенсионерка увидела оставленный на прилавке магазина телефон и положила его в пакет
«Вырвал позвоночник от головы до лопаток и принялся есть бедную скотину живьём», - говорят очевидцы
Товарищи отправились пьяными на рыбалку