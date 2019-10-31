В Братске произошёл крупный пожар на пилораме

Из цеха самостоятельно вышли 10 человек. Пожару был присвоен повышенный номер опасности, так как огонь быстро распространялся и была большая пожарная нагрузка на объекте.





В настоящее время короткое замыкание электропроводки рассматривается как основная причина возникновения пожара, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.











30 октября в 19:42 пожарным города Братск поступило сообщение о возгорании в цеху глубокой переработки древесины. Когда на место прибыло первое пожарное подразделение, горел второй этаж и кровля цеха. Также существовала угроза распространения на склад готовой продукции.К тушению привлекались 14 человек и 6 единиц техники. На ликвидацию открытого горения огнеборцам потребовалось чуть более 2 часов.В результате пожара повреждён второй этаж цеха и кровля на общей площади 1000 квадратных метров, а также 5 кубометров готовой продукции.Погибших и пострадавших нет.Органы дознания МЧС России начали доследственную проверку, однако уже установлено, что объект не был оборудован приборами раннего обнаружения пожара, а также внутренним противопожарным водоснабжением.