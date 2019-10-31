Пожар произошёл в Кабанске
В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 7 пожаров, 5 из которых произошли в районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.
Так, 30 октября в селе Кабанск произошло загорание в жилом доме. На момент прибытия пожарного расчёта шёл дым из дверей дома, людей в здании не было. Пожарные обнаружили синтетический ковёр со следами воздействия огня.
В результате пожара был повреждён ковёр в кухне на площади 2 кв.м., здание и прочие предметы мебели и интерьера не пострадали. Причиной пожара, предположительно, послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей: при топке печи была оставлена открытой дверца поддувала, через которую выпавший уголёк попал на ковёр.
В Бурятии уголёк на ковре стал причиной пожара
Происшествия, Фото:
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