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В Бурятии уголёк на ковре стал причиной пожара

В Бурятии уголёк на ковре стал причиной пожара
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Пожар произошёл в Кабанске

В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано 7 пожаров, 5 из которых произошли в районах, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

Так, 30 октября в селе Кабанск произошло загорание в жилом доме. На момент прибытия пожарного расчёта шёл дым из дверей дома, людей в здании не было. Пожарные обнаружили синтетический ковёр со следами воздействия огня.

В результате пожара был повреждён ковёр в кухне на площади 2 кв.м., здание и прочие предметы мебели и интерьера не пострадали. Причиной пожара, предположительно, послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей: при топке печи была оставлена открытой дверца поддувала, через которую выпавший уголёк попал на ковёр.

пожар
 
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