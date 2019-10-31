Улан-удэнцам сделали перерасчёт за отсутствие горячей воды 4,5 часа

Произошла коммунальная авария



Из-за износа и внутренней коррозии стенок трубопровода на участке теплотрассы по улице Пушкина в Улан-Удэ в феврале 2019 года произошла авария.



Прокуратура с привлечением специалистов Республиканской службы государственного строительного и жилищного надзора провела проверку.



- По данным ПАО «ТГК-14», в связи с проведением ремонтных работ в многоквартирных домах, детских дошкольных, образовательных и лечебных учреждениях Железнодорожного района в течение 4,5 часов отсутствовало горячее водоснабжение. Перерасчёт платы за коммунальную услугу генерирующей компанией не производился, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Директору филиала ПАО «ТГК-14» – «Теплоэнергосбыт Бурятии» внесено представление, которое удовлетворено. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Потребителям произведён перерасчёт платы за перерыв в предоставлении коммунальной услуги по горячему водоснабжению в размере 83,7 тысяч рублей.

