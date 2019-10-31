Произошла коммунальная авария
Накануне, 30 октября, в 21:10 для устранения утечки в районе улицы Лермонтова 72, было отключено теплоснабжение.
Под отключение попали потребители частного сектора улиц Лермонтова, Вакарина, Шишкина. В 23:20 теплоснабжение потребителям восстановлено. Время отключения составило 2 часа 10 минут, сообщается в оперативной сводке по городу.
Несколько улиц частного сектора в Улан-Удэ оставались без теплоснабжения
Происшествия, Фото:
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