Состояние 17-летнего юноши стабилизировалось
Накануне в Улан-Удэ из отделения реанимации в отделение хирургии врачи перевели 17-летнего подростка, пострадавшего при взрыве газового баллона в Ethno Сafe. Об этом сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.
- Из отделения реанимации в отделение хирургии перевели самого юного пострадавшего 17-летнего юношу. Его состояние стабилизировалось и улучшилось. Он находится в сознании, принимает пищу. Посмотрим, как поведут себя ожоги, - сообщили в минздраве.
Состояние ещё четырёх пострадавших остаётся без изменений.
- Сохраняется тяжёлое состояние у 23-летней девушки, которая находится в отделении реанимации в БСМП. Девушка в сознании, принимает пищу, - добавили в пресс-службе минздрава республики.
Ещё две пострадавшие женщины наблюдаются в отделении гнойной хирургии БСМП, одна женщина находится в отделении травматологии.
Пока прогнозов на оперативное вмешательство нет. По словам врачей, об этом ещё рано говорить. Полностью оценить глубину ожога можно на 7-10 сутки. И только тогда медики будут принимать решение по проведению необходимой операции, например, по пересадке кожи. Как сообщал «Байкал-Daily», тактику лечения пострадавших при взрыве в улан-удэнском кафе согласовали специалисты федеральной клиники.
В Бурятии пострадавшего при взрыве в кафе подростка перевели из реанимации
Происшествия, Фото:
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