 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Октября

29 Октября

Популярное

В Бурятии пострадавшего при взрыве в кафе подростка перевели из реанимации

В Бурятии пострадавшего при взрыве в кафе подростка перевели из реанимации
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Состояние 17-летнего юноши стабилизировалось

Накануне в Улан-Удэ из отделения реанимации в отделение хирургии врачи перевели 17-летнего подростка, пострадавшего при взрыве газового баллона в Ethno Сafe. Об этом сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе минздрава Бурятии.

- Из отделения реанимации в отделение хирургии перевели самого юного пострадавшего 17-летнего юношу. Его состояние стабилизировалось и улучшилось. Он находится в сознании, принимает пищу. Посмотрим, как поведут себя ожоги, - сообщили в минздраве.

Состояние ещё четырёх пострадавших остаётся без изменений.

- Сохраняется тяжёлое состояние у 23-летней девушки, которая находится в отделении реанимации в БСМП. Девушка в сознании, принимает пищу, - добавили в пресс-службе минздрава республики.

Ещё две пострадавшие женщины наблюдаются в отделении гнойной хирургии БСМП, одна женщина находится в отделении травматологии.

Пока прогнозов на оперативное вмешательство нет. По словам врачей, об этом ещё рано говорить. Полностью оценить глубину ожога можно на 7-10 сутки. И только тогда медики будут принимать решение по проведению необходимой операции, например, по пересадке кожи. Как сообщал «Байкал-Daily», тактику лечения пострадавших при взрыве в улан-удэнском кафе согласовали специалисты федеральной клиники.
взрыв медицинская помощь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите на 82-летнюю бабушку возбудили дело за кражу смартфона
В Чите на 82-летнюю бабушку возбудили дело за кражу смартфона
Происшествия, 30.10.2019
Пенсионерка увидела оставленный на прилавке магазина телефон и положила его в пакет
В Бурятии медведь разодрал телёнка и чуть не напал на человека
В Бурятии медведь разодрал телёнка и чуть не напал на человека
Происшествия, 30.10.2019
«Вырвал позвоночник от головы до лопаток и принялся есть бедную скотину живьём», - говорят очевидцы
Улан-удэнец предлагал двум девочкам стать «любовниками»
Улан-удэнец предлагал двум девочкам стать «любовниками»
Происшествия, 30.10.2019
Одна из девочек, к которой приставал взрослый мужчина, пырнула его ножом
В Бурятии мужчина провалился под лёд и погиб
В Бурятии мужчина провалился под лёд и погиб
Происшествия, 30.10.2019
Осенний лёд считается самым коварным
Забайкалец пытался найти угнанный внедорожник своими силами
Забайкалец пытался найти угнанный внедорожник своими силами
Происшествия, 30.10.2019
Угонщиком оказался его друг, с которым они вместе распивали алкоголь
Иркутянка не пропускала «скорую помощь» на территории больницы
Иркутянка не пропускала «скорую помощь» на территории больницы
Происшествия, 30.10.2019
Иркутянка не пропускала «скорую помощь» на территории больницы
Улан-удэнка попросила у пьяного телефон и сбежала с ним
Улан-удэнка попросила у пьяного телефон и сбежала с ним
Происшествия, 30.10.2019
28-летняя горожанка уже имеет судимость
Житель Бурятии украл из ссуза рельсы и трубу
Житель Бурятии украл из ссуза рельсы и трубу
Происшествия, 30.10.2019
Он планировал сдать украденное в металлолом
В Бурятии пожар уничтожил крышу бани, сеновал и стайку
В Бурятии пожар уничтожил крышу бани, сеновал и стайку
Происшествия, 30.10.2019
Возгорание произошло из-за неправильной эксплуатации печей
Читинец получил 2 года условно за «Колу» и сухарики по 7 рублей
Читинец получил 2 года условно за «Колу» и сухарики по 7 рублей
Происшествия, 30.10.2019
Налётчик сначала требовал деньги, но испугался тревожной кнопки
35 населённых пунктов Иркутской области остались без света из-за непогоды
35 населённых пунктов Иркутской области остались без света из-за непогоды
Происшествия, 30.10.2019
35 населённых пунктов Иркутской области остались без света из-за непогоды

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^